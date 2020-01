Az amerikai elnök – talán az elmozdítására indult eljárás szenátusi tárgyalását megtisztelve - a tőle megszokottól sokkal visszafogottabb kampánygyűlést tartott a New Jersey államban található Wildwoodban. A gyűléssel Trump egy szívességet viszonzott, mivel a körzet képviselője, Jeff Van Drew az impeachmentről tartott szavazás előtt átült a demokrata frakcióból a republikánusokhoz, és az egész eljárást elítélve „rendíthetetlen“ hűségéről biztosította az elnököt. Van Drew meglehetősen kényes helyzetben van, ugyanis a novemberi elnökválasztással egyidőben méretteti meg magát körzetében (vélhetően egy, a bosszúszomjas demokraták által sok-sokmillió dollárral kitömött jelölt ellenében), mely egyike azon politikai értelemben véve trükkös régióknak, melyekben a többség 2008-ban és 2012-ben még Barack Obamára szavazott, 2016-ban viszont már Trumphoz pártolt.

Aaron Rupar, a Vox liberális online lap újságírója a twitteren közvetítette végig Trump beszédét (közben helyre is igazította az elnök néha egészen elképesztő hazugságait), és ő vágta ki azt a rövid részletet, melyen az elnök olyan erősen akarja bizonygatni, hogy boszorkányüldözés folyik ellene, hogy képtelen kimondani azt a szót, hogy „boszorkány“ (witch). De Trump gyorsan váltott, és egy „Mondjátok ki ti!“ felszólítással vágta ki magát a medgyessypéteri értelemben vett útelágazódásból.

Trump's brain misfires when he tries to say the word "witch" pic.twitter.com/RJ6K4bC4f2