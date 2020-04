Egy ausztrál stúdió megtervezte, megalkotta, sőt durván 21 ezer forintos áron árulja is az alábbi, "A baleset" fantázianevű kirakóst, amit ha nem az emberek kiakasztására készítettek, akkor nem tudjuk mi másra.

Ha csak azt tudjuk, hogy egy 58,5 215-öt darabos puzzle-ről van szó, az még egyáltalán nem hangzik durván, de nem árt tudni, hogy a kirakós

üvegutánzat,

teljesen átlátszó,

a darabkáit vágták ki, hogy azok a lehető legjobban - de ha lehet, ne balesetveszélyes mértékben - hasonlítsanak a törött üvegszilánkokhoz,

a "kép", amit ki kell rakni egy betört üveglap mintázatát adja ki.

A képek alapján ráadásul úgy tűnik, kirakott állapotban is van hiányzó darabkája. Ennek pedig már a gondolata is elég ahhoz, hogy néhányakat - köztük engem is - az őrületbe kergessen.