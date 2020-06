Fotó: Arizona Humane Society / Facebook

Az Arizona Humane Society csapata fogta be ezt a nagyra nőtt szőrgombócot, amiről elsőre nem is igazán tudták, milyen állat. Gondozásukba vették, és a szépészeti eljárások során több, mint egy kiló összeragadt szőrtől szabadították meg a kis Bob Marleyt állatot. A cudar külső odabent egy hasonlóan cudar külsejű, de cuki macskát rejtett.

Az így hirtelen 4-ről 3 kilósra fogyott Fluffer máris kívánatosabb lett a macskakeresők szemében, 2 nappal később már örökbe is fogadták. Az Arizona Humane Society szerint azzal, hogy helyrepofoznak elvadult külsejű kóbor állatokat, mindenki jól jár: a cicák, kutyák és a gazdák is. Lazán kapcsolódik ehhez a remek a hírhez, hogy én magam is újból macskás lettem, a Budaörsi Állatmenhelyről fogadtuk be a simogatást nem tűrő Foltit. Fogadjanak örökbe önök is!