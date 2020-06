A Los Angeles-i rendőrség felügyelőbizottsága ottani idő szerint tegnap egy élő Zoom-beszélgetést tartott, aminek keretében a helyi lakosok is elmondhatták 30 másodperc alatt a véleményüket, és hát az a helyzet, hogy a Jeremy nevű betelefonáló úgy, és olyan csodálatos vehemenciával tett helyre mindenkit 29 másodperc alatt (például Los Angeles rendőrfőnökét, Michael Moore-t is), hogy öröm nézni.

Először is megmutatom a videót, amin lehet hallani Jeremy tökéletes hanglejtését:

Így festett az angol szöveg leírva:

Black Lives Matter, defund the police. I find it disgusting that the LAPD is slaughtering peaceful protesters on the street. I had two friends go to the protest in Beverly Hills a couple days ago and the protest was peaceful until the police showed up with their excessive, violent force, shooting rubber bullets and throwing tear gas. Is this what you think of protect and serving? Because I think it's BULLSHIT. Fuck you Michael Moore, I refuse to call you an officer or a chief because you don't deserve those titles. You are a disgrace. Suck my dick and choke on it. I yield my time, FUCK YOU!