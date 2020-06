Nagy felháborodást keltett az elmúlt napokban a hír - amiről maga az egyetem is csak a sajtóból értesült -, hogy a kormány rohamtempóban alapítványi tulajdonba adná a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, ami az egyetem vezetése szerint a megregulázásukról szól.

Az egyetem több száz volt diákja, köztük színházigazgatók, Hollywoodban dolgozó operatőrök, Oscar-jelölt filmrendezők is kifejezték tiltakozásukat egy petícióban, és most korábbi közleményük után a jelenegi diákok is elmondták a véleményüket egy, az egyetem épületének homlokzatára kifeszített molinóval és egy x-et formáló rendőrségi kordonjelölő szalaggal, ahogy az az Indexnek küldött fotón is látható.