Gigi Hadid és Zayn Malik kislánya szeptemberben született meg. A modell már terhessége elején megerősítette az örömhírt, egy idő után pedig meg is mutatta kerekedő pocakját.

Ugyan kislánya arcát sajnos úgy fest, nem szeretné megmutatni, várandós hasát annál inkább. Most, a baba a születése után is megosztott néhány cuki, augusztusi fotót, amin a One Direction egykori tagjával még nagyon várták a gyermekük érkezését.