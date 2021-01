Nevetség tárgya lett a Twitteren az a brit házaspár, amely a 2016-os referendumon megszavazta az Egyesült Királyság kiválást az Európai Unióból, aztán Spanyolországba költözött, és most amiatt elégedetlenkedik, hogy nem tudja nézni a brit sorozatokat – derül ki a The New European cikkéből..Az egyik ilyen sorozat a Szemesnek áll a világ (Only Fools and Horses) címen 1981 és 2003 között futó sitcom lenne, csakhogy a szolgáltató, a Sky UK applikációban nem tudják elérni többé. Ennek oka a felhasználási feltételek között rejlik, az egyik pontban ugyanis szerepel, hogy 2021. január 1-től külföldön (például Spanyolországban) nem lehet streamelni a Sky UK műsorait.

A kálváriáról a házaspár lánya, Joey tweetelt először. Szét is szedték azonnal, amiért egy deklaráltan Brexit-párti házaspár panaszkodik a streaming-korlátozások miatt. Ez az, amit karmának hínak – kajánkodott valaki.

Az Egyesült Királyság hivatalosan 2020. december 31-én este 11 órakor hagyta el az Európai Unió közös piacát. 2017-es adatok szerint Spanyolországban 240 785 brit állampolgár élt.