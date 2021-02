Tavaly február óta még a csapból is az folyik, hogy koronavírus. De a vírus mellett azt is halljuk, hogy első hullám, majd pár hónappal később második hullám, utána harmadik hullám és így tovább és így tovább; akár egy sorozat évadjait, minket is felosztottak különböző hullámokra.

De vajon tisztában vagyunk azzal mindannyian, hogy mi is az a hullám?

Ha nem, akkor most röviden leírjuk azt, amit mindenki előszeretettel mond be a tévében különböző híradásokban és miegymásban.

Ehhez mindenki kedvenc oldalát, a Wikipédiát hívjuk segítségül. Szóval, mi is az a hullám?

A hullám egy rendszer olyan állapotváltozása, amely időben és/vagy térben periodikus (vagyis szabályosan ismétlődő). A mechanikai hullámok mindig valamilyen közegben terjednek (pl.: levegő, víz, szilárd test), szemben az elektromágneses és gravitációs hullámokkal, amikhez nem kell közeg. A hullámok energiát szállítanak anélkül, hogy a közegben lévő részecskék tovaterjednének. Ehelyett a mechanikai hullámban a részecskék egy fix pont körül rezegnek, az elektromágneses hullámban az elektromos térerősség, illetve a mágneses térerősség vektora változik periodikusan. A hullám tehát energiát szállít, de tömeget nem.

Röviden: A hullám időben és térben tovaterjedő rezgésállapot, amely energiát szállít.

Most, hogy ezt tisztáztuk… már mindenki boldogabban élheti a mindennapjait.

