Már a harmadik rész érkezik alig hét éven belül a Kingsman dimenziójából, ám ezúttal egy előzmény film (precaul), amely azt mutatja be, hogy hogyan is jött létre az öltönyösök titkos szolgálata. A produkció, mint oly sok kasszasiker várományos a pandémia részleges áldozata lett és többször elhalasztották a bemutatóját, ám úgy tűnik végre mégiscsak megnézhető lesz az alkotás, aminek már a negyedik előzetese is megérkezett.

Nem igazán lehetett tudni, hogy mi is várható a műtől, amikor a mozikban került 2014-ben a Kingsman: A titkos szolgálat címmel a kémes, akciós, valóságtól alaposan elrugaszkodott, ám rendkívül szórakoztató alkotás. A film többek között ismerté tette Taron Egertont és igazi jutalomjáték volt Samuel L. Jackson számára. A siker egy gyors folytatást is eredményezett és 2017-ben jött is a Kingsman: Az Aranykör néven a második rész. A folytatások aranykönyvének betűit betartva, még több akció és még több sztár és valószínűleg még több pénz is jellemezte a filmet. Ezek után amolyan George Lucas húzással elkészült King's Man: A kezdetek című darab is, ami visszarepíti a sorozat rajongóit a régmúltba. A fő gonosz ezúttal maga a legendás Raszputyin, akit Rhys Ifans hihetetlenül élvezetesen kelt életre, mellette pedig olyan sztárok adják a főszereplőket, mint Ralph Fiennes, Gemma Arterton vagy éppen Djimon Hounsou.