Ma már bárki indíthat saját műsort a YouTube-on, és bizony egyre többen vannak, akik ilyesmire vállalkoznak. Most épp Lil Frakk, azaz Babaitisz Jorgosz vetemedett erre, akinek Sávlekötő by Lil Frakk címmel startolt szerdán este a heti sorozata.

A fiatal rapper, akiről az Index akkor írt először, amikor az egyik számával Gyurcsány Ferencnek üzent, legutóbb Fluor Tomi és Diaz oldalán is feltűnt a Wellhello Csoda, hogy még élünk című dalában, de énekelt már az Origóról, illetve dolgozott Krúbival is. Most viszont egészen más vizekre evez, nem új dalokon töri a fejét, hanem már befutott slágereket boncolgat, méghozzá a terítékre kerülő nóták szerzőivel.

Miről is van szó?

Adott egy dal, amit Lil Frakk a vendégeivel karöltve sávokra bont és elemezget egy stúdióban, hogy megfejtse, mi lehet a szerzemény sikerének titka. A sorozat első részében a Carson Coma Pók című számát szedi darabjaira a zenekar két tagjával, Fekete Giorgio-val és Kun Bálinttal.

Íme a Pók, még a boncolás előtt:

Ami a műsorból kiderült:

általában hogyan születnek a Carson Coma-dalok

a Pók születésének körülményei

mit szűrnek le a dalszövegből olyanok, akik nem feltétlenül hallották korábban a nótát – bármilyen hihetetlen, volt, aki a koronavírusra tippelt és Győrfi Pált sejtett a háttérben

miről szólnak általában a Carson Coma-dalok

És ami nem derült ki végül:

hogy konkrétan mitől is lett felkapott a Pók

Mindenesetre az lett, a beszélgetés pedig így is hasznos lehet azok számára, akik szeretnék tudni, hogyan építenek fel egy-egy szerzeményt a zenészek, ráadásul magukról a vendégekről is sok új infót kaphatnak a nézők. A laza szakmázás mellett persze a humorfaktor sem marad el, Lil Frakk ezúttal dünnyögős és kommentekből összerakott játékokkal készült.

Itt tudja megnézni a beszélgetést és meghallgatni ízekre szedve a dalt:

A sorozat egyébként előreláthatóan egészen év végéig fut majd, és nem csak a YouTube-on, hanem Spotify-on, Instagramon és TikTok-on is van saját felülete. Lil Frakkot két műsorkészítő osztálytársa, Anna és Máté segíti, illetve egy olyan csapat, amelynek tagjai teljes szívvel hisznek a projektben.

Hogy a Carson Coma tagjai után a következő részben kiknek a dalát szedik szét majd, egyelőre titok, ám Lil Frakk azért adott némi támpontot, amiből szerinte rá lehet jönni az érkező vendég(ek) kilétére. A kommentszekciót végigpörgetve a háttérben elhelyezett banán miatt volt, aki Krúbira tippelt.