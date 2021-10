Bár az énekesnő mindig is óvta a magánéletét, elképzelhető, hogy kismamaként valamivel több betekintést enged majd a mindennapjaiba.

Fotó: Instagram

Rúzsa Magdi várandósságáról az Index is beszámolt, az énekesnő hármas ikreket hord a szíve alatt, mostanra pedig már a koncertezéssel is leállt, hogy a babákra és a saját egészségére tudjon koncentrálni. Legutóbb megmutatta mekkorát nőtt a pocakja, most pedig egy olyan fotót posztolt, amin a férjével együtt szerepel.

Ilyesmi nem túl gyakran fordul elő, az egyetemi docensként dolgozó dr. Simon Vilmosról nem szokott képeket mutatni a közösségi oldalain az énekesnő – amit a kapcsolatukról tudni lehet, hogy tíz éve vannak együtt és 2017-ben házasodtak össze. Rúzsa Magdi friss bejegyzésében sincsenek extra magánéleti információk, csupán annyi, hogy a hétvégén kirándultak egyet kettecskén – illetve a pocaklakókkal együtt ötöcskén ugye.

Lapozza végig a képeket: