Tom Holland és Zendaya rajongói éveken át hittek abban, hogy kedvenceik nem csak a vásznon, de a való életben is párt alkotnak. Idén végül bebizonyosodott, hogy a pletykák igazak. Nemrég a színész posztolt is egy fotót kedveséről, mire a rajongók teljesen megőrültek.

Egy népes követőtáborral rendelkező pletykaoldal a minap arról írt, hogy a páros már az eljegyzésen is túl van. A Deuxmoi nevű oldalnak bárki írhat levelet, aki tudni vél valamilyen hírességgel kapcsolatos információt, amit aztán a lap közzé is tesz. Legutóbb a következő írás érkezett hozzájuk:

Meglátogattam egy barátomat, aki egy titkosított nevű cégnél dolgozik, és kihallgattam egy beszélgetést arról, hogy egy fiatal A-listás eljegyzett egy másik fiatal A-listást. Nyilvánvalóan akkor jelentik majd be, amikor megjelenik várva várt szuperhősfilmjük

– hangzott a szuperhősök az oltárnál címmel ellátott üzenet.

Ezt követően Zendaya és Tom rajongói rögtön találgatni kezdtek, mire az oldal tulajdonosa megszellőztette, hogy biztos forrásból tudja, hogy ők ketten nagyon komolyan elköteleződtek egymás iránt.

Ami az érkező szuperhősfilmet illeti, decemberben valóban mozikba kerül a Pókember: Nincs hazaút című film, így ha a beszélgetés valódi, akár az említett párról is szólhat. Azt persze hozzá kell tenni, hogy a Deuxmoi saját weboldalán is jelzi, hogy a tartalmaiban időnként lehetnek pontatlanságok, így nem is vállal felelősséget értük.