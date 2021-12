Újabb részletek derültek ki Khloé Kardashian exének afférjáról.

Tristan Thompsonról már többször is bebizonyosodott, hogy nem kenyere a monogám kapcsolat. Khloé Kardashiant többször is megcsalta kapcsolatuk idején, többek között azelőtt is, hogy a celebritás életet adott volna közös kislányuknak.

Bár az említett kapcsolatnak a sokadik megcsalási botrány után véget vetettek, úgy fest, még mindig vannak csontvázak a szekrényekben. Egy legalábbis biztosan. Nemrég egy Maralee Nichols nevű edző perelte be a férfit, gyerektartást követelve, miközben egy kínos kis titkot is megosztott a Kardashian családról.

A Just Jared információi szerint Nichols és Thompson 2020 decembere és 2021 márciusa között találkozgattak, sosem üzentek egymásnak máshogy, csak a Snapchaten keresztül, ahol a kosárlabdázó a blkjesus00 álnevet használta. A férfi egyébként állítja, hogy Kaliforniában nem létesített szexuális kapcsolatot a gyermeke anyjával, inkább azt szeretné, hogy a texasi hatóságok foglalkozzanak az üggyel, így végül neki is kevesebb gyerektartást kellene fizetnie.

Sosem volt hagyományos értelemben vett randevúnk. Nem jártunk étterembe, moziba és nem is utaztunk mint ahogyan egy normális kapcsolatban szokás. Csak a Snapchaten keresztül kommunikáltunk egymással, ott egyeztettük le, melyik hoteleket használjuk

– mondta Thompson, hozzátéve, hogy ami a szexuális kapcsolatot illeti, emlékei szerint csak a születésnapja estéjén, azaz március 13-án feküdt le Nicholsszal.