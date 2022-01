Szerinte nem sokáig, és azt is elmondta, hogy miért.

Mint arról korábban az Index is több ízben beszámolt, Kulcsár Edina és Szabó András "Csuti" több nehézkes hónap után döntöttek a válás mellett, a modellre mindeközben azonban már rá is talált a szerelem – méghozzá egy magyar rapper, G.w.M., polgári nevén Varga Márk személyében.

Edinának hétfőn meg is jelent az első saját dala, melyet Márk írt, látszólag tombol közöttük a szerelem, Frabato ősi mágus szerint azonban ez nem fog sokáig tartani. A jós a 168.hu kérdésére elárulta, hogy mivel mind Edina, mind Márk bak csillagjegyűek meglehet közöttük a harmónia, de Edina már 31, a rapper viszont még csak 25 éves.

28 éves kor körül sokan ledobják a fő horoszkópjegyüket és az aszcendens kezd irányítani – ez személyiségváltozással járhat. Kulcsár Edina is pont egy ellentétes személyiséget választott most előző kapcsolatához képest: G.w.M. kinézetre biztos, de személyiségre is teljesen ellentéte Csutinak. Edinához egy 5-7 évvel idősebb, erős csillagjegyű, például kos, bika, oroszlán csillagjegyű férfi illik