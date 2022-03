Úgy néz ki, hogy hamarosan ismét kapunk egy új Pókembert.

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, meglehetősen rossz kritikák születtek a Jared Leto főszereplésével készült Morbius korai vetítései után, ami április elsején érkezik a hazai mozikba. A kritikusok szerint pocsék film a Pókember ellenfelét bemutató vámpiros film, aminek stabilisa utáni jelenetét maga a Sony is lazán megoszlotta a neten.

Innentől kezdve masszív spoilerek következnek a Morbius kapcsán. Mi szóltunk.

A film legvégén feltűnik a Pókember Hazatérésében megismert Adrian Toomes (Michael Keaton), aki Keselyűként csapott össze Tom Holland Pókemberével. Azonban hála a Nincs hazaútban történt multiverzum féle kapunyitogatásoknak és Doktor Strange mesterkedésének, akárcsak Eddie Brock, ő is átkerült egy másik univerzumba, ahol Jared Leto Morbiusa tevékenykedik. A Keselyű azzal kereste meg a vámpírt, hogy fogjanak már össze, hogy együtt csapják agyon Pókembert, amibe Morbius bele is egyezik.

A jelenet egyébként több kérdést is felvet, de ami igazán érdekes, hogy a film rendezője, Daniel Espinoza elárulta nemrég, hogy a Sony univerzumában (ahol a Venom, a Morbius játszódik – a szerk.) létezik egy Pókember, akiről hamarosan a stúdió többet is el fog árulni a rajongóknak.

Azt nem tudni, hogy pontosan melyik hálószövő fog bemutatkozni nemsokára, de sanszosan nem Tom Holland Pókemberéről van szó, aki ugyebár a Disney/Marvel féle MCU-ban tevékenykedik.

Lehet ez lesz Andrew Garfield nagy visszatérése, vagy esetleg Tobey Maguire Pókembere fog összecsapni Venommal? Az utóbbira nem sok esély van, elvégre abban a világban már találkozott a saját Eddie Brockjával, aki meg is halt a 3. rész végén. Egyébként az is könnyen előfordulhat, hogy egy teljesen új Pókembert kapunk, talán épp Miles Morales élőszereplős változatát, aki már az Irány a pókverzumban is bemutatkozott.

(Gamestar)