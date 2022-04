Öröm látni, hogy ezt is bevállalta!

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Az 52 éves énekesnőt ritkán látni teljesen természetes arccal, hiszen ha nem valamelyik vörös szőnyegről, akkor bizonyára egy színpadról köszön vissza, ha pedig épp egyikről sem, akkor épp szabadidejét tölti, ám minimális sminket még a hétköznapokon is visel.

Most azonban egy közel ötperces videót töltött fel Instagram-oldalára, hogy minden követőjének megmutassa arcápolási rutinját, ehhez pedig természetesen teljesen tiszta arc kellett. JLo, mint ahogyan azt el is mondja, épp a videó kezdete előtt szállt ki a zuhanyból, még a haja is nedves, smink nélküli arca azonban még így is ragyogott.