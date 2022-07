Úgy tűnik, ez a titkos sztáresküvők időszaka, Jennifer Lopezék mellett ugyanis nemrég Anya Taylor-Joy is kimondta a boldogító igent szerelmének.

Fotó: Mike Marsland / Getty Images

Legalábbis egy közeli forrás erről számolt be a Page Sixnek: a lap szerint a szőke színésznő és zenész párja, Malcom McRae egy igazán szűkkörű polgári esküvőn hivatalosan is összekötötte az életét. A frigyet még azelőtt ejtették meg, hogy Taylor-Joy Ausztráliába utazott volna a Mad Max előzményfilmjének forgatására, de a fiatalok úgy tervezik, amint visszatérnek az Egyesült Államokba, egy nagyobb, klasszikusabb ceremónián is örök hűséget fogadnak egymásnak.

Anya Taylor-Joy és Malcolm McRae kapcsolatától egyébként sem visszhangzott soha a sajtó: a pár hosszú ideig titokban randizott, szerelmüket pedig azután is a visszafogottan kezelték, hogy túlestek az első hivatalos, közös megjelenésükön az idei Oscar-díjátadó afterpartiján. Nemrég az eljegyzésükkel kapcsolatos pletykák kavarták fel kissé az állóvizet, amely ezek szerint igaznak bizonyultak.