Irodai alkalmazottaknak szinte már elengedhetetlen darab.

Fotó: Nbc / Northfoto

A 2000-es évek népszerű amerikai–brit vígjátéksorozat középpontjában egy papírvállalat elégedetlenkedő irodistáinak hétköznapjai voltak láthatóak, mely most saját Lego szettet kapott a játékgyártótól. A kollekció Dunder Mifflin irodáját, és annak 15 dolgozójának mini változatát mutatja be, valamint a kilenc évadból álló szitkom néhány legemlékezetesebb helyszínét is felvonultatja.

A magyar változatban A hivatal címmel futott széria nem csak külföldön, de itthon is nagy sikernek örvendett, elsősorban könnyen azonosulható és komikus szereplői miatt. Az újonnan bemutatott Lego készlet fotóit itt tudja megtekinteni: