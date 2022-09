A házaspár eladta az ikonikus Korda–villát, amelynek berendezése a II. kerülethez, majd egy kórházhoz került.

Korda György és Balázs Klári már egy ideje fontolgatta a híres budai otthonuk eladását, amelyre végül idén januárban sor is került. A házaspár egy közeli, de jóval kisebb lakásba költözik, ennek apropóján pedig úgy döntöttek, búcsút vesznek bútoraiktól, amelynek nagy részét a II. kerület javára ajánlották fel. Erről a polgármester, Őrsi Gergely számolt be Facebook bejegyzésében.

„A nagylelkű felajánlást ezúton is köszönöm! Végül úgy döntöttünk, hogy az adományok a Budapesti Szent Ferenc Kórházhoz kerülnek, hiszen a kórház a Bakonyban található pihenőházában, illetve a most berendezendő nővérszállásán tudja majd használni a felajánlott bútorokat, függönyöket, szőnyegeket és lakberendezési tárgyakat” – írta posztjában Őrsi, aki képeket is közzétett a sztárpárról, illetve a jótékony célra került berendezésről.