A királynő hétfői temetése után másnap már repülőre is ült Harry és Meghan.

Visszatért az Egyesült Államokba Harry herceg és felesége, Meghan Markle. A házaspár még a hónap elején érkezett Angliába, ahol két rendezvényre is hivatalosak voltak, azonban II. Erzsébet királynő halála miatt felborultak eredeti, pár napos látogatásról szóló terveik. A gyászidőszakot a királyságban töltötték, az egykori uralkodó hétfői temetése után azonban másnap már repülőre is ültek, és hazautaztak Los Angelesbe két kisgyermekükhöz, akiket már két hete nem láttak. A Page Six úgy tudja, egy menetrend szerinti járattal hagyták el az országot.

Harryék a tragédia előtt nem szerettek volna családtagjaikkal találkozni, azonban az egybegyűltek legnagyobb meglepetésére az előző héten Vilmossal és Katalinnal együtt, közösen jelentek meg a Windsori kastély előtt, hogy megtekintsék a II. Erzsébet emlékére kihelyezett virágokat és leveleket, és fogadják a részvétnyilvánításokat. Ez azonban nem jelenti egyből az idillt, több belső forrás ugyanis arról számolt be, a házaspárnak az elmúlt napokban sem lett jobb a kapcsolata a királyi családdal. A hercegi párral való találkozást is nehezen élték meg mind a négyen, ráadásul Meghan sem tudott négyszemközt beszélni apósával, hiába kérelmezte azt előtte.

A legnagyobb kérdés jelenleg, hogy a történtek fejében mi lesz a sorsa Harry botránykönyvnek titulált memoárjának, illetve közös dokumentumfilmjüknek, amelyeket a közeljövőben mutattak volna be, és az előzetes ígéretek szerint megannyi "királyi" titokról lerántotta volna a leplet. A szakértők szerint ez, pontosabban ezek visszavonása lehet a kulcs a béküléshez, azt azonban nem tudni, erre mennyire hajlik a házaspár.