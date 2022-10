A vége felé dublőrre, sőt, az utolsó jelenetekben VFX-re is szükség volt már.

Nem bánt kegyesen a sors, pontosabban George R. R. Martin Viserys királlyal, a Sárkányok Háza című sorozat uralkodójával. Ez mondjuk a széria nézői (illetve az annak alapjául szolgáló regények olvasói) számára nem meglepetés,

azonban ha valaki nem szeretne spoilerbe futni, akkor a következő sorokat inkább nem ajánljuk.

Az HBO maszkmesterei ugyanis egészen részletesen elmesélték, hogyan "építették le" epizódról epizódra Paddy Considine karakterét.

Mint ahogy az egyébként már a sorozat legelején kiderül, Viserys komoly betegségben szenved, ráadásul nem is a legkíméletesebb fajtájútól: gyakorlatilag egy húsevő kór támadta meg, amely szépen lassan emészti fel a testét, testrészeit. Először ujjait, majd egész karját, a haját és a szemét is elveszíti, ezek mellett pedig egyre több és egyre nagyobb seb, "lyuk" keletkezik a bőrén. Ezek kivitelezéséért Barrie Gower felelt – az ő nevéhez fűződik többek közt az alapsorozat Éjkirályának, vagy épp Stranger Things Vecnájának kinézete, de közreműködött még a Csernobil és a Vaják sorozatban is. Ahogy azt most felidézte, még az előkészületek részeként csapatával egy csomó hasonlóan szörnyű betegség, például a lepra és a nekrózis testi tüneteit tanulmányozták, hogy lássák, mit is kell majd Considine testére varázsolniuk.

„Nagyon sok érdekes alakot, színt és fekélyt láttunk, amik egész jó képet adtak arról, hogy milyen textúrát, színeket, kiemelőket használjunk, és hogy mennyire lehet valami száraz. Szóval a király kinézetét a való életbeli betegségek ihlették” - idézte az IGN Gowert, akinek szám szerint hét stádiumot kellett megjelenítenie a 8. epizód alatt sminkkel, a haj és a bőr állapotával, a sebek számával kalkulálva.

„Voltak kis szilikon öntvényeink, amiket rá lehetett ragasztani a bőrre, utána meg le lehetett szedni. Került belőle Paddy arcára is, amit ráadásul a színész saját szakállával és hajával is elegyengettünk. ”

A sorozat vége felé már egy nagyon sovány testdublőrre is szükség volt, így nem csak a brit színész, de az ő maszkírozását is pontosan el kellett végezni: ez napi 5-5 óra munkát igényelt. Egy ponton pedig már az ő szakértelmük is kevésnek bizonyult, a legutolsó jelenetekhez mesteréges effektek segítségére volt szükség.

„Tisztában voltunk vele, hogy a végső kinézetét nem tudjuk kizárólag praktikus effektusokkal megoldani, mert kellett egy csomó lyuk Paddy fejére. Szóval csináltunk egy teljes arcot borító maszkot rá, és azokon a helyeken, ahová lyukakat szerettünk volna, zöldre festettük, így a VFX-es csapat az utómunka során tudott velük dolgozni” – mesélte Gower, akinek félelmetes sminkjeivel olyan elégedettek voltak a rajongók, hogy már most Emmy-díjjal jutalmaznák teljesítményét.