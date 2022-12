Trilógia lehet a Mamma Mia-filmekből?

Anno 2008-ban hatalmas sikert aratott az Abba-dalokon alapuló, Meryl Streep főszereplésével készült Mamma Mia! című film, majd rá 10 évre a folytatása, a Mamma Mia! 2. is, így sokakban felmerült a kérdés: van-e bármi esély, hogy egyszer újabb musical készüljön a görög szigeten élő Sheridan családról?

Erről most maga a Sose hagyjuk abba rendezője, Ol Parker mesélt, aki szerint nyugodtan bizakodhatnak a rajongók.

„Judy Craymer, az eredeti Westend-musical és az első két film zseniális producere mindig azt tervezte, hogy egy trilógia lesz. Egyelőre ennyit tudok mondani. Az első rész óriási pénzt hozott, és azt hiszem, mi is szép összeget kerestünk. Tudom, hogy éheznek a nézők a harmadikra, és azt is, hogy Craymernek van egy terve. Hát nem lenne nagyszerű?”– nyilatkozta Parker, aki az egyik főszereplővel, Amanda Seyfrieddel biztos számolhatna az új filmben is, a színésznő ugyanis nemrég arról beszélt, imádna újra Sophie bőrébe bújni.