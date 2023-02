Kocsor Zsolt, közismert nevén Kozso születésnapja alkalmából újraalkotta a Szomorú szamuráj című 1995-ös slágerének modern napjainkra szabott verzióját. Az énekes a Fókusz stábjának végre azt is elárulta, mit is jelent magyarul a sokak képzelőerejét megmozgató dal emlékezetes verzéje, amely így szólt: „Ihn nikho! Mahna nikho mha nahna e rei! Mha nahno mha nah rikho! ihni kohei!”.

Az Ámokfutás frontembere mostanság új oldaláról mutatta meg magát a nézőknek, kiderült róla ugyanis, hogy ecsettel is remekül bánik, így művészetét festményekben is kamatoztatta. Most, közel 30 évvel az eredeti szerzeménye után elmondta az érthetetlennek hitt sorainak megfejtését.

Ez arról szól, hogy ha szomjas vagy, és én adok neked a tenyeremben például vizet, akkor adok neked egy új életet.

– fedte fel az énekes a sorok jelentését, melyek természetesen az új, Burai Krisztián és Danis Elza közreműködésével készült változatban is szerepelnek.