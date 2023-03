Nem ez lesz az első alkalom, hogy a fiatal zsűriszékbe ül.

Hamarosan elindul Olaszországban a Got Talent tehetségkutató helyi verziója, az Italia's Got Talent legújabb évada. A műsor nem csak azért lesz rendhagyó, mert most először nem kereskedelmi csatornán, hanem a Disney+ streamingszolgáltatón fog futni, hanem mert a zsűriszékbe egy meglehetősen fiatal, de annál sikeresebb személyt sikerült leszerződtetniük a producereknek: a TikTok első számú tartalomgyártóját, Khaby Lame-et.

A szenegáli születésű, de Olaszországban nevelkedett videós 2020 tavaszán kezdte meg pályafutását a platformon rövid, humoros posztjaival, mára pedig az oldal legtöbb, szám szerint 154 millió követővel rendelkező videósa lett.

A srác nemrég arról beszélt, hogy kipróbálná magát színészként is, a jelek szerint pedig most zsűriként is lesz lehetősége remekelni, bár ez nem az első alkalom, hogy ítésznek kérik fel: korábban a 2022-es cannes-i filmfesztiválon értékelte a #TikTokShortFilms kategóriában nevezett, vertikálisan forgatott rövidfilmeket.

Egyelőre nem tudni, mikor érkeznek az olasz Got Talent friss epizódjai, mindenesetre az NBC úgy értesült, az első válogatók már megkezdődtek Nápoly közelében.