Kicsit több mint két hónap van hátra a premierig.

Fotó: Netflix

A Netflix 2020. decemberében belenyúlt a tutiba A Bridgerton család című sorozattal, amely nem csak rekordnézetséget hozott a streamingplatformnak, de olyan rajongói bázist is, amely láttán nem csoda, hogy rövid időn belül spin-off is készült a szériához. Ez lesz a Queen Charlotte, azaz Sarolta királyné, amely (rendkívül meglepő módon) az uralkodó feleségének életét hivatott bemutatni.

Az előzménytörténet teljes egészében május 4-én fut majd be, most pedig egy hosszabb előzetest is közzétett a Netflix, amelyből megtudhatjuk, hiába a pompás bálok és romantikus légyottok, a királyné és György király házassága sosem volt zökkenőmentes, sőt. Az epizódokban ismerős arcok is feltűnnek majd, például Violet Bridgerton és Lady Danbury is, akinek a fiatalkori énjével is megismerkedhetnek a nézők.