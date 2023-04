A héten utoljára versenyeznek egymással a celebek a Troll a konyhában című kulináris krimi évadában.

Gáspár Evelin mellett Berki Mazsi, Gáspár Győző, Varga Miklós, azaz ÉNB Joe, Tarcsi Zoltán, azaz Jolly, valamint Kovács Dóra főz, nyomoz és trollkodik minden hétköznap 19:30-tól a VIASAT3-on. A ma esti adásba be is tud tekinteni az Indexen.

Gáspár Evelin ugyanis azzal verte ki a biztosítékot, hogy edénnyel állt neki kivasalni a húst.

A népszerű influenszer a műsor kapcsán pár kérdésünkre is válaszolt.

A húgod, Virág már szerepelt a Troll a konyhában első évadában, láttad őt játszani? Hogyan fogadtad a felkérést, te is izgatottan vártad a kihívást?

Nagyon vártam és örültem a felkérésnek, viszont egy picit aggódtam is, mert a trollkodás nehezen megy nekem. Sokan tudják rólam, hogy rutinos vagyok a konyhában, és mindennap főzök, így furcsán veszi ki magát, ha elrontok egy ételt. Az is nehéz volt, hogy mindenki figyelt, nyomozott, ráadásul az összes versenyző gyanús volt. Ismertem mindenkit, és ugye apukám is ott volt.

Milyen volt, hogy apukáddal egy műsorban versenyeztetek? Nem volt furcsa tapasztalat?

Egyáltalán nem. Sőt, meg is lepődtem, hogy anyumnak köszönhetően milyen sok dologgal tisztában van a konyhában. Büszke is voltam rá, amikor ő adott ötleteket a csapatnak. Most már az egész család belejött a főzésbe. Szeretünk enni, úgyhogy muszáj ezekkel a dolgokkal képben lennünk.

Mi volt a legnagyobb élményed a forgatás során?

Amikor Rozina receptje, bemutatója alapján készítettünk el egy ételt, és tök jó tippeket adott nekünk. Nagy élmény volt, hogy végre ehettem a főztjéből, az éttermén kívül is. Az egyik ételemre pedig igazán pozitív visszajelzést adott, és jó pár további fogásomat megdicsérte. Ez nagyon megmaradt, mert jóleső visszacsatolás volt. Úgy érzem, jó irányba haladok, ha egy ilyen szakember is pozitívan nyilatkozik a főztömről.

Úgy látjuk, nagyon elfoglalt vagy mostanság. Marad szabadidőd a hobbikra, kikapcsolódásra?

Úgy érzem, kicsit unalmas típus vagyok, leginkább olyan hétköznapi dolgokat csinálok, mint az edzés és a főzés, de egyébként sokat járunk moziba és kirándulni is. A munkától sem szakadok meg, eléggé nyugis időszak van most az életemben.