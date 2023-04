Másodjára mondta ki a boldogító igent.

Fotó: Northfoto

Másodjára is megházasodott Alisan Porter, akit a legtöbben az 1991-es Huncutka című film főszereplőjeként ismerhetnek. A göndör hajú kislány azóta felnőtt nő lett, három gyermek édesanyja, a napokban pedig feleség is – immáron másodjára. A színésznőből lett énekesnő 2017-es válása után ismerkedett meg Justin de Vera táncossal, akitől legkisebb gyermeke születtt, most pedig egy meseszép esküvőn ment hozzá feleségül. A nagy napról Porter fotókat is mutatott Instagram oldalán.

Lehet, hogy mi ma házasodtunk össze, de lelkeink már egy életen át azok voltak. Minden nap, amit veled töltök, jó vagy rossz, az életem legjobb napja. Sehol sem lennék szívesebben, mint melletted

– fogalmazott bejegyzésében a menyasszony.