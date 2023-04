Puskás-Dallos Bogi és párja, Puskás Peti alig egy hónapja jelentették be, hogyelső gyermeküket várják, akiről már azóta már azt is lehet tudni, hogy kisfiú lesz. Az énekesnő várandóssága kapcsán egy interjúban szóba került a gyerekkora, amiről őszintén vallott. A tehetséges előadó még tizenhat évesen cseppent bele a sztárok világba, akkor jutott be ugyanis az Euróvíziós Dalfesztivál válogatójába. Bevallása szerint, már akkor rengeteg kritikával kellet megbirkóznia.

Nem kell ahhoz közszereplőnek lenni, hogy az embernek az önbizalma folyamatosan ingadozzon. Mi, akik a nagy nyilvánosság előtt vagyunk, sokkal intenzívebben kapjuk a visszajelzéseket. Rengeteg dolgot hallottam már magammal kapcsolatban. A zsiráftól a botsáskán át mindenféle jelzőt aggattak rám. Idő volt megszeretni azt a lányt, aki mindig a tornasor elején állt annak idején, vagy magasabb volt a legtöbb fiúnál

– mondta Puskás-Dallos Bogi a Hétköznapi Zenészben. Puskás Peti mellett azonban rátalást a boldogságra, aki mindenben támogatja.

„Én nem tudnék elképzelni magam mellé mást, aki ennyire megérti az én dolgaimat, aki ennyire empatikus. Érdekes, hogy zeneileg még sosem dolgoztunk együtt. Attól lehet, hogy egy picit tartok. Fogunk majd, meg tervben van, de annyi téren összekapcsolódunk, annyi területén az életnek, hogy eddig fontosnak tartottam, hogy legyen a zene az a kis sziget, amiben mindketten megtaláljuk a saját világunkat. Azért egy izgalmas dolog lesz, amikor majd egyszer közösen írunk egy dalt, vagy előadunk egy dalt.” – nyilatkozta az énekesnő, aki férjével az első gyerekét várja.

