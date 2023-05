Naponta több órát tölt azzal, hogy könyékig nyúlkál a szemétben.

Bizarrnak tűnhet, de Veronica Taylor számára mostanra a világ legtermészetesebb dolga lett, hogy kukázással keresi a kenyerét. A 32 éves pennsylvaniai nő mondhatni teljes állásban kukabúvárkodik, és nem szégyelli: bele is mászik a hulladéktárolókba egy-egy értékesebb dolog után kutatva.

Ez egy fantasztikus dolog szerintem. Leginkább a kincsvadászathoz tudnám hasonlítani, sejtésem sincs soha, mit fogok találni. Ebből élek meg, ráadásul a legjobb barátommal lehetek közben. A pénzt egyenlően osztjuk el

– jegyezte meg Taylor, aki azt állítja, hogy egy hónapban körülbelül 5 ezer dollár (1,69 millió forint) üti a markát. Meglátása szerint nem is éri meg rendes állást vállalni, ha szórakozva is elég pénzt tud keresni. Mint kiderült, az értékesebb tárgyakat online árverésen értékesítik, az élelmiszerekből, kozmetikumokból pedig jótékonysági szervezeteknek, hajléktalanoknak is adnak.

A 32 éves nő először 2022-ben próbálta ki a kukabúvárkodást, melynek azóta is a rabja.

Egy furcsa hobbinak indult az egész. A barátnőm, Liz vitt el először

– emlékezett vissza Taylor, aki új, még át nem nézett kukák után kutatva most városról városra jár a barátnőjével az Egyesült Államokban. Mint mondják, ez a folyamatos autókázás egy soha véget nem érő nyaralással ér fel a számukra. Állítólag két hónap alatt közel 15 ezer dollárt (5 millió forintot) spóroltak meg a kukázással.

Találtak már:

Louis Vuitton pénztárcát,

Michael Kors cipőt,

könyveket, újságokat, kabátokat és festéket,

fénysort, nyomtatót, zenelejátszót, és pizzaszeletelőt is.

Taylorék úgy vélik, az idősebb eladók dobálják ki ezeket a kincseket, akik nincsenek tisztában azok valós értékével, és nem is igazán ismerik a márkákat sem.

