A műsorvezető úgy érzi, készen áll egy komoly kapcsolatra.

Mint arról mi is beszámoltunk, hamarosan egy teljesen új formátumú társkeresőt láthatnak a tévénézők az RTL képernyőin Celebrandi névvel debütálni. A műsor érdekessége, hogy az eddigiektől eltérő módon, ezúttal a hírességek keresik majd civil szerelmüket. A nyolc hazai szingli sztár mellett Frohner Fecó és Schumacher Vanda is a szereplők között lesznek, amit utóbbi most Instagramján erősített meg.

Igen, a hír igaz. Nem fogok sokat kertelni, tudjátok, hogy az én életem kiszámíthatatlan és szeretem ha váratlan (jó) dolgok történnek, és úgy voltam vele ha megadom a lehetőséget arra, hogy a világ másik felén találjon rám a boldogság, akkor miért ne adnám meg az új műsorban. Hamarosan pedig újra találkozunk az RTL-en, de előtte még egy kicsit lelépek a francia riviérára. Tudjátok olyan leánybúcsú jelleggel. Addig is csókolom előre a jövendőbelimet. Sietek haza. Puszi!

– olvasható a műsorvezető bejegyzésében.