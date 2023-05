A sztárpár készen állna egy újabb jelentős lépésre az életükben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Tóth Gabi férjével, Krausz Gáborral együtt elhatározta, hogy kislányukkal a főváros zaját hátrahagyva vidéken kezdenek új életet. A házaspár Budapest vonzáskörzetében talált rá álmai otthonára, viszont a csúszó felújítási munkálatok miatt még nem készült el teljesen a családi fészek. Úgy tűnik azonban, hogy szépen lassan minden a helyére kerül, és a család végre beköltözhet. Krausz Gábor egy interjúban a kemény időszakról mesélt, sőt, azt is elárulta, hogy családjuk bővítésén gondolkoznak.

– nyilatkozta Krausz Gábor a Hot! magazinnak, amit a Blikk szúrt ki. Tóth Gabi és férje a nehézségekkel teli időszakot a nagyszülők segítségével tudták átvészelni.

Gabi szülei is ideköltöztek a közelbe, apáméknál is házfelújítás volt, mindenütt csak a felfordulás. Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből, milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni