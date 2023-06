Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Palvin Barbi többször is bizonyította már, hogy a legextrémebb hajviseletek is remekül állnak neki. A magyar származású szupermodell nemrég a Maxim magazin világ legszexisebb nőit összeállító százas toplistáján is szerepelt, ami önmagában is nagy elismerésnek számít. Palvin az évek során számos hajhosszat kipróbált már, azonban a természetes barna színhez mindig is ragaszkodott. Most azonban Instagramon osztotta meg, hogy kipróbált egy merőben új hajstílust, ami csillogó fehér hajszálakkal kölcsönöz neki extravagáns külsőt.