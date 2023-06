Az egykor túlsúlyos színésznő elárulta közel 40 kilós fogyásának titkát.

Nem iktatta ki teljesen étrendjéből a kedvenc ételeit, és a szénhidrátról sem mondott le, mégis sikerült 36 kilót leadnia Rebel Wilsonnak. A Tökéletes hang és a Hogyan legyünk szinglik című filmek sztárja nem sanyargatja magát, drasztikus életmódváltásához ez nem tartozik hozzá, arra viszont odafigyel, hogy kisebb adagokat egyen.

Állítása szerint csak 600 kalóriát visz be egy nap, mert úgy véli, az emberek ennyivel is beérhetik.

Sokat tanultam az ételekről, és arról, hogy igazából nincs is szükség annyi kalóriára, mint azt sokan gondolnák. Mindenki úgy gondolja, hogy sokat kell enni ahhoz, hogy a szervezetünk jól tudjon működni, de az az igazság, hogy felesleges bevinni annyi kalóriát. Tudom, ez egyesek számára őrültségnek tűnhet, de ha helyesen eszünk és csak kis adagokat, sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Nem kell 1500-2000 kalória, elég körülbelül 600 egy naő.

– nyilatkozta a 43 éves színésznő, aki állítása szerint nehezen tör ki az érzelmi evés rabságából. Úgy véli, nagy probléma, hogy sokan a stresszt is evéssel csillapítják. Wilson a szénhidrátot is sem iktatta ki: pizzát és tésztát is eszik, csak keveset. Csalókajája pedig a fagyi.

