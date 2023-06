Mielőtt iskolába megy, még megeteti állatait, és emiatt képes minden reggel hajnali négykor kelni az a 11 éves angol kisfiú, akinek minden vágya, hogy egy nap gazda legyen. A svájcisapkás kisfiú, Joe Trofer-Cook voltaképpen már most is az, hiszen földjén, amit egymaga bérel, összesen 37 birkát, 12 csirkét, két tehenet és egy Spud névre hallgató border collie-t is tart, de a zöldségtermesztésben is remekel.

A 11 éves fiú úgy viszonyul a gazdálkodóélet viszontagságaihoz, mintha születésétől fogva egy farmon nevelkedett volna, szülei, Clare és Adam azonban sosem foglalkoztak ilyesmivel. Joe Trofer-Cooknak mindenesetre különleges érzéke van az állattenyésztéshez is; egyik reggel például gyorsan három bárányt is világra segített, mielőtt beült volna az iskolapadba.

A Daily Mail szerint a fiú a nagypapája, Pete Cook miatt akart gazda lenni, aki családja kertjében termesztette a zöldségeket az angliai Billinghay településen. A kis Joe, akit a papája a hetedik születésnapján krumpliágyással lepett meg, a koronavírus-járvány miatti karanténban már a saját zöldségeit termesztette, melyeket aztán eladott. A pénzből nem játékot vagy édességet, hanem három csirkét vett. Ezt követően négy juh árát spórolta össze, melyeket találóan Rebarbarának, Epernek, Sütőtöknek és Reteknek nevezett el. Tenyésztésbe 2021 tavaszán fogott, akkor került hozzá a Bazsalikom névre keresztelt kos, melyet később két másik, Petrezselyem és Pasztinák követett. A kis Joe gazdasága szinte virágzik: a gyapjúból, a tojásból és a zöldségekből bőven van bevétele. Családja nagyon büszke a gyermekre, aki – mondhatni – mindent egyedül épített fel.