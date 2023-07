Az egykori valóságshow-hős szerint már a Balaton-parti fesztivál sem a régi.

Öt év után tért vissza a Balaton Soundra Baukó Éva, akire szettje miatt is sokan felfigyeltek. Bár hajnalig bulizott, nem csupán pozitív élményekkel gazdagodott: az egykori valóságshow-szereplő – aki immár tíz éve nem fogyaszt alkoholt – úgy látja, a Balaton-parti fesztivál sokkal kisebb lett, mióta utoljára ott szórakozott, s bár a zenét is túl „keménynek” találja, nem ezek a dolgok szomorították el igazán.

„Kár lenne tagadni, én is és a barátnőm is nagy figyelmet kaptunk, ami jólesett. Sokan jöttek oda hozzám egy-egy szelfiért, és egy csomóan beszélgettek is velem, ami után bevallották, hogy megváltozott rólam a véleményük, pozitív irányba.

Az is tetszett, hogy a fiatalabb generáció már leginkább csak sörrel vagy üdítővel bulizott, vagy éppen ásványvízzel, ahogy én is. Viszont az kissé elszomorított, hogy a 30-as, 40-es korosztály úgy be volt állva, mint a gerely. Nem ítélkezem, hiszen nekem alkoholgondjaim voltak, de rossz volt látni, hogy mennyien nem tudtak továbblépni, és hány embernek jelenti azt a bulizás, hogy a világáról nem tud

– magyarázta a Ripostnak az egykori villalakó.