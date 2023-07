Fergeteges képeken, ahogy egy medvebocs bújócskát játszott egy természetfotóssal a finnországi Martinselkonen városában. A Valtteri Mulkahainen nevű 62 éves fotós maga is jól szórakozott a játékos bocsot figyelve: az állat egy fa tetejéről figyelte őt, s igyekezett elrejtőzni előle, több-kevesebb sikerrel, miközben a gallyakba kapaszkodott. Még a nyelvét is kiöltötte az őt megörökítő Mulkahainenre, aki a játék után körülbelül fél órával az anyamedvét és a többi bocsot is szemügyre vehette.

10 Galéria: Kiöltötte a nyelvét a fotósra a bújócskázó medvebocs