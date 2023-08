Úgy látja: a nők jelentős része elveszíti a személyiségét, ha férjhez megy.

„Önmagadról lemondani luxus. Azt nem szabad” – vallja Rubint Réka, aki nagyon fontosnak tartja, hogy egy nő akkor is hű maradjon önmagához, ha férjhez megy, de az a tapasztalata, hogy a hölgyek java része teljesen veszni hagyja személyiségét, és saját útjáról is lelép, amikor rátalál élete párjára. A fitneszedző erről akkor beszélt egy podcastben, amikor felmerült a kérdés: mi lehet a hosszú távú párkapcsolat valódi titka. A háromgyermekes sztáranyuka a gyermeknevelés, szülői minta, mások véleménye mellett arról is kifejtette a véleményét, miért tartja fontosnak az anyagi függetlenséget egy párkapcsolatban.

„Nagyon sok nő nem mer erről beszélni, mint ahogy én sem mertem az elején. De mivel akkor már jártam és azóta is járok légzésterapeutához, megtanultam, hogy csak akkor lehetek boldog én, Rubint Réka, ha nem Schobert Rékaként, nem Schobert Norbi feleségeként, nem Schobert Norbertnéként élek. Ha elmész vidékre, meg lehet nézni: ha megkérdek valakit egy fellépés után, hogyan írjam alá a dedikáló kártyát, azt mondja, »Kovács Béláné«. Én meg kérdezem: de neked nincs saját neved? »Kovács Béláné!« De mondom, keresztnevet szeretnék! »Ja, Erzsike, Timi…« – ezt csak azért mondom, hogy mindenki értse, hogy

én onnantól kezdve, hogy Kiss Tímeaként feleségül megyek Kovács Bélához, megszűntem létezni. Onnantól Kovács Béláné vagyok, aki főz, mos, takarít, gyereket szül, nevel. Ez nem biztos, hogy Kovács Béla hibája, csak lehet, ő is ezt a mintát hozta. Meg Kiss Tímea is. Ez a két minta gyönyörűen összeér, és csinálják ugyanazt, ami volt

– fejtette ki véleményét a Stories Podcast című YouTube-műsorban a fitneszlady, hozzátéve, édesanyja is éppen így élt: még akkor is Rubint Imréné maradt, amikor férje elment, mert másik házassága lett. Rubint azonban nem akarja ezt magának.

Egyvalami kikristályosodott: hogy soha nem akarok ebben a függőségi viszonyban lenni, soha. A Norbiban is megvolt ez a minta, hogy ő a családfenntartó, te legyél az, aki megszüli, felneveli, itt van, stb. És én ezt akartam is, de szerettem volna Rubint Réka maradni, aki nem fél attól, hogy egyszer úgy jár, mint az anyukája

– árulta el Rubint.

(via 24.hu)