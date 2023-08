Igyekszik továbblépni a válása óta az énekesnő.

A Groovehouse énekese tavaly év végén beszélt először arról, hogy házassága zátonyra futott, majd áprilisban jelentette be, hogy férjével elválnak útjaik. Az énekesnő bevallása szerint nehéz időszakon van túl, és igyekszik inkább a jövőre koncentrálni kislányával, akivel új helyre költöztek azóta. Jelenlegi állapotáról és érzéseiről a Borsnak adott interjút, melyben több dolgot is tisztázott.

– árulta el a lapnak Judy, aki hozzátette: évekig tartott meghoznia a döntést, hogy elváljon a férjétől. Azóta szülei, barátai támogatják, akikre mindenben számíthat. Igyekszik előre nézni és a rossz dolgokat maga mögött hagyni, de továbbra is nehezére esik továbblépni.

Az énekesnő arra a pletykára is reagált, miszerint újra rátalált a szerelem. A napokban ugyanis az adriai nyaralásukkor készült egy fotó, melyen Judy és kislánya mellett egy férfi is szerepelt.

Boldog vagyok! És most teljesnek érzem az életemet, persze még vannak lezárandó dolgaim. Még közel az ötödik X-hez is van esélye az embernek, hogy keresse a boldogságot, erre törekszem én is. Gondolom, ez nem számít bűnnek. Az esélyét és a lehetőségét sosem fogom elvenni magamtól, hogy valaha új párom legyen. Akinek kell, az tudja, hogy boldog vagyok-e, vagy sem, ki a párom, vagy éppen egyedül vagyok-e. A magánéletem sosem volt tabu, de sok mindenben megégettem magam, ezért most másképp állok hozzá. Persze, ha kézen fogva megyek valakivel vacsorázni, nem fogok zacskót húzni a fejemre. Én egy normális életre vágyom, ahol felvállalhatom magam. Sosem érdekelt, kinek tetszik, vagy kinek nem