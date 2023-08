Zsűriként is kipróbálná magát az énekes.

Peter Srámek nemrég New Yorkban adott koncertet a külföldön élő magyaroknak, akik hatalmas örömmel fogadták a szlovákiai születésű énekest. Srámek elképesztő népszerűségre tett szert, amikor tavaly képernyőre került A Király című sorozat, amelyben Zámbó Jimmy énekhangját kölcsönözte. Korábban azt is elárulta, hogy másfél évig gyakorolt, hogy a dalokat akcentus nélkül legyen képes magyarul elénekelni.

Bár a 29 éves előadónak jelenleg pihenésre sem jut ideje a sok fellépés miatt, azért szeretne majd idővel megállapodni valaki mellett:

Nem nagyon van időm komoly kapcsolatra, a lányok jönnek-mennek, de azért beszélgetek is velük, aztán mennek is haza!

– jelentette ki a Blikknek Srámek, aki hozzátette: a jövőben családot is alapítana, és még azt sem bánná, ha születendő gyermeke az énekesi hivatást választaná.

Karrierje során már a tévéképernyőn is feltűnt a Sztárban sztár versenyzőjeként, amit nagyon élvezett, és a jövőben szívesen kipróbálná magát a zsűriszékben. Sőt, a lap kérdésére az újonnan induló The Voice új zsűritagjairól is elmondta a véleményét:

Azt gondolom, hogy vannak benne olyanok, akik szakmailag abszolút megállják a helyüket. Olyanok is, akikről úgy vélem, kissé még korai, hogy másokat véleményezzenek. De attól függetlenül lehet, hogy egy fiatal zsűritag is tud valid véleményt mondani, és segítséget nyújtani egy versenyzőnek

– tette hozzá.