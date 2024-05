Fotó: Zöld Fanni / Papajcsik Péter / Index

Nosztalgikus hangulatú bejegyzést osztott meg közösségi oldalán Majoros Péter, azaz Majka, melyben Sebestyén Balázzsal láthatók együtt egy jó néhány éves fotón.

Egyszer szerepeltem a 3 kívánság tévéműsorban, ahol egy fiatal rajongómmal kellett találkoznom, aki tátott szájjal nézett rám... Ő akkoriban sapkát hordott és hozzá növesztett egy kis kunkor pajeszt.. Remek srác volt. Ki tudja, mi lett azóta vele?

– írja Instagram-posztjában a rapper.

Mint arról írtunk, decembereben érkezett a hír, hogy Majka 16 év után visszatér az RTL-hez. Nem a rapper volt az egyetlen távozó, ugyanis a TV2 nemsokra rá arról számolt be, hogy Pápai Joci is a konkurens csatornához igazolt. Majorosról egyébként már azt is tudni lehet, hogy az idén visszatérő X-Faktor-mentorcsapatának egyik új tagja lesz.