Hatalmas volt az öröm.

Fotó: instagram

Igazi meglepetés érte Jo Lopez, Jennifer Lopez imitátorát, amikor a minap felbukkant mögötte a színpadon bálványa, a puerto ricó-i énekesnő.

Az igazi JLo a The Abbey nevű hollywoodi szórakozóhelyen köszönötötte a drag queent, aki épp akkor fejezte be a popsztár legújabb, Can't Get Enough című dalának előadását. Természetesen Jo Lopez kisebb sokkot kapott, amikor meglátta kedvencét, később pedig egy ölelést is kapott tőle. Szerencséjére videó is készült a nem mindennapi nagy találkozásról, ezt Instagramon osztotta meg követőivel:

(via 24.hu)