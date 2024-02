Kitörni készülő vulkánnál szelfizett.

Az elmúlt néhány napot egy igazán különleges helyen töltötte Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán, akik utazásukat a közösségi médiában is dokumentálták. A Megasztár korábbi győztese a férjével Európa legészakibb országába, Izlandra látogatott, amelyet a vulkánok és vízesések miatt fortyogó természeti csodának is becéznek. Az énekesnőnek volt szerencséje egy szelfit is lőni vulkánnal a háttérben, élménybeszámolóval is felérő, lapozható bejegyzésében kiemelve, hogy már ott tartózkodásukkor is készültség volt.

Pár napja még békésen úszkáltunk a csodás Izland geotermikus fürdőjében. Már akkor is készültség volt, hisz mozgolódott a vulkán. Néhány órája kitört, de azért megvárta, hogy hazaérjünk. A Blue Lagoonból mindenkit sikeresen evakuáltak

– árulta el az énekesnő. Mint ismert, idén már másodjára tört ki az izlandi Fagradalsfjall nevű vulkán.