Hamarosan visszatér a színpadra is a popdíva.

Napról napra egyre jobban van Madonna, aki a nyár elején került kórházba bakteriális fertőzés miatt. Bár az énekesnőnek életveszélyes állapota miattel kellett halasztania közelgő turnéjának észak-amerikai felvonását, a jelek szerint a popdíva erőre kapott, és készen áll arra, hogy az eredeti tervekkel megegyezően, még idén ősszel újra visszatérjen a színpadra.

Erről nemrég Instagram oldalán is beszélt, ahol megnyugtatta az érte aggódó rajongóit, majd táncra perdült, de árulkodóak a róla készült friss fotók is: Madonna a minap New York utcáit rótta, sportos öltöztetét elnézve pedig az sem kizárt, hogy épp egy edzéssel végzett nem sokkal korábban.