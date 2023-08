A színész szerint eléggé tönkrecsapta őt az állandó bagózás.

Cillian Murphy legutóbb az Oppenheimer című filmben nyújtott páratlan alakítást, amelyet sok országban cenzúráztak, a címszereplő fizikus ugyanis jó pár doboz cigarettát elpöfékelt a háromórás játékidő alatt.

Most egy ideig biztos nem láthatjuk majd az ír színészt dohánytermékkel a szájában, hiszen úgy döntött, a saját egészsége érdekében egy ideig ilyen szerepet nem is vállal el, hiszen a Peaky Blinders igazi láncdohányos bandavezérével eléggé szétbombázta a szervezetét. Murphy bevallotta: hiába a nikotin- és dohánymentes kellékcigi, az állandó szipákolással járó kátrány- és szén-monoxid-bevitel nem tett jót neki, főleg, hogy ő maga egyébként nem is szokott rágyújtani.

„Annak idején az emberek éjjel-nappal szívták a cigit. Meg is kértem a kellékeseket, hogy számolják már, mennyit használtunk el egy évad alatt” – idézte az IGN a filmsztár korábbi, a sorozat utolsó szezonja előtt adott nyilatkozatát, amelyből kiderült:

Murphy évadonként 3 ezer, azaz összesen mintegy 18 ezer szál cigit füstölt el a hatfelvonásos széria kedvéért.

Nem csoda hát, ha a színész most pihentetné a torkát, a kérdés már csak az, mi lesz így a korábban belengetett, minden elvarratlan szálat lezáró Peaky Blinders-filmmel.