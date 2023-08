Ahogy arról korábban mi is írtunk, az RTL Celebrandi című társkereső műsorában több hazai hírességgel együtt Lukács Miklós is a szerelmet kereste.

A Reggeli korábbi műsorvezetője pár hónapja jelentette be, hogy 18 év után véget ért a házassága Peller Annával, de jó viszonyban váltak el, ezért egyetértettek abban, hogy vágjon bele a műsorba a férfi. Bár jó néhány hölggyel találkozott az adásokban, a végén, amikor Orsi és Ramóna közül választott, az utóbbi mellett döntött. A Blikk kérdésére a tévés elárulta, hogyan alakult a kettejük ígéretesnek induló kapcsolata.

„A választottammal még volt egy hosszabb beszélgetésem, és ő elmondta, hogy mivel jó a humorunk mindkettőnknek, szívesen barátkozna velem. Itt azonban nem arról volt szó, hogy barátot keresek.

Megbeszéltük, hogy fogunk még találkozni, de ő se keresett, meg én se őt, így azóta se történt semmi, valószínűleg ez ennyiben marad... A barátkozásért nem vagyok oda, nem azt kerestem, mert szerencsére sok barátom van. Elengedtem őt

– mondta Lukács, aki azóta a Tinderen való ismerkedéssel is tett egy próbát, de úgy érzi, az a platform számára nem a legmegfelelőbb.

A műsorvezető a lapnak azt is elárulta, hogy a másik jelöltjével, Orsolyával azóta is jóban vannak, de nincs meg közöttük a kémia, ezért csak baráti a viszonyuk. Mint mondta, a kislánya is látott pár részt a műsorból, de azt nem szerette volna, ha az ő randevúit követi figyelemmel, illetve hogy miként ismerkedik a hölgyekkel. Peller Annával azóta is baráti a kapcsolatuk, mindent megbeszélnek, és az egész Celebrandi alatt végig támogatta.

Egyelőre minden jó. Jól elvagyunk, támogatom, hogy ő is megtalálja a szerelmet. Ha megtetszik valaki, kikérem a véleményét, mert nagyon fontos számomra. A mi kapcsolatunk testvéri, baráti viszonnyá alakult át: együtt is töltünk időt, meg külön is. Nemrég Hévízen nyaraltunk öt napot hármasban, aztán Szarvason is majdnem végig közösen voltunk

– fogalmazott.