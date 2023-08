A parodistának Oláh Ibolyáról is megvan a véleménye.

A tehetségkutató műsorok már rég nem a tehetségekről szólnak, hanem sokkal inkább a megbotránkoztató karakterekről, vallja Sipos Péter. Az Irigy Hónaljmirigy énekese szerint ez a formátum mostanra, mint amilyen az X-Faktoré is, inkább a valóságshow-k felé hajlik, és éneklés helyett inkább az érdekes karaktereket válogatják be, akikből pénzt lehet csinálni.

Hát tudjuk, hogy működik ez. Kamu az egész, full kamu. És nem azok nyerik meg a tehetségkutatókat, akinek meg kellene nyerni, hanem aki most már érdekes. Elmentek a műsorok egy valóságshow-irányba, és már rég nem az éneklésről szólnak, hanem hogy ki az, aki érdekes, és ki az, akiben látnak fantáziát. Esetleg, hogy tovább ki lehet szipolyozni, lehet belőle még – úgymond – pénzt csinálni, a tévénél foglalkoztatni. Hát nézd meg, hogy kik vezetnek műsorokat manapság!

– fejtette ki Sipos a Szembe Sorel című podcastban, amit a Story szemlézett. Az énekes úgy hallotta: olyan is volt az egyik műsorban, hogy a zsűri majdnem hazaküldött egy versenyzőt, ám a műsorszerkesztők a fülére súgták, hogy ne tegye.

Sipos a műsorban Oláh Ibolyáról is kifejtette a véleményét. A Megasztár első szériájának második helyezettjéről azt mondta:

Nála tehetségesebb csajt én keveset láttam, elképesztően jó hangja van. Én azt gondolom, hogy ő nagyon sok évet elfecsérelt. Amikor ő ott volt a csúcson, és ha megragadja a sikert, akkor nagyon nagy karriert futhatott volna be, de nem élt a lehetőségekkel annyira. Most újra visszajött egy kicsit persze, de sok évig nem is hallottunk róla, hogy mivel foglalkozik.