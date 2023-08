Fotó: instagram

Két nap alatt közel 16 millióan látták és 4 millióan kedvelték már a @jaidenlhughes nevű TikTok-felhasználó rövidke videóját, amelyben új kiscicáját mutatja be a netezőknek. A kisállat rögtön sztár-státuszba emelkedett, mivel egy az egyben úgy néz ki, mint Ed Sheeran. Ezt nem csak a macsek gazdája, de a kommentelők is megerősítették.

„Jobban hasonlít Ed Sheeranre, mint Ed Sheeran.”

„Én csak egy vörös macskát vártam, de Istenem, ez Ed Sheeran!”

„Mondd meg neki, hogy szeretem a Castle on the Hill-t!”

„Nem számítottam arra, hogy ENNYIRE hasonlít majd rá” – olvashatóak a hozzászólások között, ahol kisebb kampány is elindult, hogy a poszt eljusson magához az angol énekeshez is. Alig várjuk, hogy ez megtörténjen, és ő maga is reagáljon négylábú hasonmására.