Dobó Ági közösségi oldalában számolt be követinek arról, hogy kisebbik fia szeptemberrel első osztályos lett, amit nem könnyen él meg. Bár a modell azt hitte a mozgalmas nyár után nem lesz annyira nehéz gyermekét útjára engedni ebben az új korszakában, mégis elöntötték az érzelmek, amikor hazaért. – írja a 24.hu

...alig vártam, hogy becsapjam magam mögött a kocsiajtót, beérjek az üres, csendes házba, és kiengedhessem azt a torkomat keservesen fojtó szorítást, ami már annyira gyötört az elmúlt 2 órában, hogy azt hittem az iskola udvarán, az évnyitó közben, hogy menten elájulok. Napszemüveget vettem fel, ami mögött csak finom könnyeket engedtem meg magamnak, hiszen »mindenki tartja magát«, na meg »ez az élet rendje«, és amúgyis, »minek itt érzelgősködni«...

– fogalmazott a modell, aki elmondása szerint néhány nappal ezelőtt, a nyáriszünettől kimerülve már alig várta, hogy kezdetét vegye az iskola, bár valahol mégis tartott tőle.

„Becsaptam magam mögött az ajtót, és végre kiszakadhatott belőlem a zokogás. Úgy sírtam legalább fél órán át, mintha nem lenne holnap. Ami igazából nem is lesz. Óvodás, pici gyermekemmel már biztosan nem, hiszen ma ő is a felnőtté válás újabb mérföldkövéhez érkezett. Iskolapadba ült, hamarosan írni és olvasni fog tudni. (...) Ma egy idegen helyen, több tucat ismeretlen gyermek között előttem sétálva iskolatáskát cipelt, benne kulacsot, tolltartót, és az első tízórait, amit neki készítettem. Vajon tudni fogja, hogy nem veheti elő akármikor, amikor éhes, szomjas? Még cipőtfűzni is csak most tanul... próbáltam minden lehetséges helyzetre felkészíteni még indulás előtt, de rá kellett jönnöm, hogy volt közel 7 évem a »felkészítésre«.”

Mint mondta, bizonytalannak érzi magát, és attól tart valamit elfelejtett, kihagyott, vagy esetleg nem csinált jól gyermeke felkészítése alatt. Ugyanakkor gyászt, szomorúságot is érez, amiért kisfia már óvodás korszakát hátrahagyva iskolás lett.