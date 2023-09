Alig várta, hogy hazamehessen.

„Ha nem jártál Európában idén nyáron, és emiatt szomorkodsz, ne tedd! Mert egyáltalán nem olyan, mint amilyennek tűnik!” – kezdte az azóta már virálissá vált TikTok-videóban egy influenszer-modell, akiben mély nyomot hagyott olaszországi kiruccanása. Mikaela Testa, aki az OnlyFans-oldaláról is ismert, nem érti, miért vannak annyira oda az emberek az európai nyaralásokért, ő – állítása szerint – egyáltalán nem élvezte azt.

Testa Capri szigetére is elutazott a barátnőivel. Állítja: a legtöbb hely nem is úgy néz ki, mint a képeken, noha az influenszerek által posztolt képeken lélegzetelállítónak tűnnek. Olaszországi nyaralása alatt kifogásolta többek között

A fél napunk elmegy azzal, hogy elsétáljunk oda, ahova akarunk. Szerintem a képeket, amelyek ezeken a helyeken készülnek, filterekkel is feljavítják, és megszerkesztik, azért tűnik olyan csodálatosnak, ahol jó fotókat lehet készíteni. De nem is úgy néznek ki! Van egy hely Caprin, amit érdemes megnézni, de még nem találkoztam olyannal, aki a negatívumokról is beszámolt volna. Én se akarok az lenni, aki lehúzza ezeket a helyeket. De mi már alig várjuk, hogy hazamehessünk!