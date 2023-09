Megvannak az elvárásai.

Jelenleg nem randizik senkivel, ám a jelek szerint nyitott lenne egy új kapcsolatra Selena Gomez, akinek arról is vannak elképzelései, milyen férfit szeretne maga mellett tudni. Az egykori Disney-sztárt idén több férfivel is hírbe hozták: például a One Direction egykori tagjával, Zayn Malikkal, a Chainsmokers énekesével, Drew Taggarttal és Jeremy Allen White színésszel is, de a pletykák végére valamilyen formábna mindig pontot tett. A 31 éves énekes-színésznőnek megvannak a maga elvárásai a randikat illetően.

A Gyilkos a házban című sorozat sztárja erről a legújabb dala, a Single Soon kapcsán beszélt egy friss interjúban.

Szerintem megvannak a magam elvárásai, és úgy vélem, egy olyan világban élünk, ahol a fiúk összekeverik az elvárásokat az igényeséggel. Én nem feltétlen vagyok magas fenntartású egy kapcsolatban. Nem szégyellem bevallani, hogy igénylem, hogy bizonyos tulajdonságai mindenképpen meglegyenek annak, akivel összejövök. Úgy értem, a férfinak menőnek kell lennie. De nem mások tartsák menőnek: legyen kedves, nevettessen meg, bánjon jól a családommal és a szeretteimmel. Egyszerűen csak bizonyos mércéket állítok fel a randikon, amik szerintem befolyásolják azt, ahogyan a férfiak végső soron kezelnek engem. Én csak boldog szeretnék lenni, hogyha valaki esetleg belép az életembe, ne legyek bizonytalan, mint általában voltam

– magyarázta Gomez a SiriusXM-nek.

